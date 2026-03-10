Cada vez más personas buscan alternativas prácticas y económicas para limpiar y perfumar su hogar sin la necesidad de utilizar químicos agresivos. Uno de los métodos más mencionados consiste en hervir hojas de laurel junto con vinagre blanco. Esta mezcla elimina olores, brinda un aroma fresco y genera una sensación de calma en el entorno. El vinagre actúa como neutralizador de olores y desinfectante suave, mientras que el laurel aporta frescura y compuestos como eucaliptol y linalol, que poseen propiedades calmantes y antibacterianas. Juntos, purifican y optimizan la calidad del aire sin requerir aerosoles ni fragancias sintéticas. El procedimiento es sencillo y no requiere ingredientes costosos. Solo se necesitan seguir los siguientes pasos: Cuando el líquido se enfríe, también se lo puede utilizar para limpiar superficies con un paño. El resultado es un brillo natural y un aroma duradero. El uso de esta mezcla es muy amplio y varía según el objetivo: