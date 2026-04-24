En la cocina, donde la higiene es clave, aparecen soluciones sencillas que aprovechan ingredientes comunes. La mezcla de cebolla con harina se ha popularizado por su uso en el control de cucarachas, especialmente en espacios donde el uso de químicos genera preocupación. Lejos de actuar como repelente, la cebolla funciona como un potente atrayente gracias a su contenido de agua y azúcares naturales. Este detalle es fundamental para entender por qué el método resulta efectivo. Al combinarse con otros componentes, esta preparación se convierte en un cebo que permite atacar el problema desde el interior de los escondites de los insectos. El objetivo de esta mezcla es atraer a las cucarachas y facilitar la acción de un agente que elimine la plaga. Este método resulta útil en cocinas donde la presencia de alimentos limita el uso de productos industriales. La preparación es simple y se basa en generar una pasta que pueda colocarse en puntos estratégicos. El proceso inicia cuando el insecto es atraído, consume la mezcla y luego regresa a su refugio. La efectividad del truco radica en el comportamiento social de las cucarachas y su interacción dentro del nido. Para potenciar los resultados, es clave mantener la cocina sin residuos de comida, sellar grietas y controlar la humedad, factores que influyen directamente en la aparición de estas plagas.