Las altas temperaturas del verano hacen que los calzados cerrados sean un lugar en donde puede crecer muchos hongos. Ahí los pies desarrollan malos olores y bacterias, por lo que un popular lavado con vinagre y sal se convirtió en un gran aliado. Este lavado cuenta con propiedades antibacterianas, antifúngicas y desodorizantes. El vinagre ayuda a equilibrar el pH de la piel, lo que dificulta la proliferación de bacterias que causan el mal olor. En la misma línea, la sal contribuye a absorber la humedad. Otra de las propiedades del ácido acético es su capacidad antifúngica, lo que alivia los problemas como el pie de atleta cuando se encuentran en etapas iniciales. Al utilizar agua tibia, puede ayudar a relajar los músculos y disminuir la hinchazón generada por el deporte o por estar muchas horas de pie. Quienes deseen hacer el lavado de pies con vinagre y sal deberán seguir los siguientes pasos: