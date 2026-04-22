El router es el dispositivo central que distribuye la señal de internet en el hogar, permitiendo conectar celulares, computadoras y otros equipos. Sin embargo, su funcionamiento puede verse afectado por múltiples factores como la ubicación, los objetos cercanos o las interferencias. Por tal motivo, hay muchos trucos caseros que circulan en las redes para mejorar el rendimiento de forma sencilla. Entre estas técnicas, aparece la opción de colocar una moneda arriba de este artefacto. Quienes defienden este truco aseguran que colocar una moneda sobre el dispositivo podría ayudar a mantenerlo estable o incluso a mejorar la forma en que se distribuye la señal. Sin embargo, en la mayoría de los casos, estas afirmaciones se basan más en creencias populares relacionadas con la tecnología que en pruebas científicas concretas. También circula la idea de que la moneda, por estar hecha de metal, podría funcionar como una especie de antena o disipador, contribuyendo a reducir las variaciones en la señal Wi‑Fi. Esta teoría se apoya en las propiedades conductoras del material, aunque no cuenta con respaldo técnico sólido. En otros contextos, el uso de una moneda sobre el router responde a algo mucho más simple: añadir peso. Cuando el equipo es liviano, puede moverse fácilmente debido a la tensión de los cables, y la moneda actúa como una solución casera para evitar que se desplace. Los expertos en redes y tecnología coinciden en que no existe sustento científico que respalde la idea de que colocar una moneda mejore la conexión a internet. Entre los principales argumentos que señalan, se destacan los siguientes: Según los expertos en tecnología, hay lugares en la casa donde no hay que poner el router del wifi: