Los resultados oficiales de la Quiniela de Santa Fe de este sábado, 25 de abril de 2026 ya están disponibles. El sorteo de la la Previa definió los números ganadores del día. En este sábado, 25 de abril de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes: Soñar con la carne refleja deseos, apetitos y necesidades básicas. Fresca sugiere prosperidad; en mal estado, excesos, culpas o conflictos. El juego tendría que ser una modo de divertimento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional. Igualmente, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.