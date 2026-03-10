Mantener la cama limpia puede ser todo un reto. Por suerte, existe el vinagre que es el mejor aliado para limpiar, desinfectar y eliminar olores sin esfuerzo. El truco se volvió sumamente viral porque cuenta con ácido acético, una sustancia antibacteriana y desodorizante clave. La cama es el lugar en donde se pasan muchas horas durante el descanso, por lo que las sábanas suelen acumular olor por el sudor, la humedad y restos de cremas o perfumes. Si bien muchos dejan ventilando las habitaciones, puede no ser suficiente. Es por esto que cada vez más personas eligen rociar vinagre en la cama todas las mañanas, ya que en lugar de taparlos como el perfume los elimina. El ácido acético cuenta con propiedades bacterianas suaves que disminuyen la cantidad de microorganismos que se acumulan con el uso diario. Es de gran utilidad al combatir los ácaros del polvo que viven en los colchones y almohadas, ya que se alimentan de piel muerta. Si bien no los mata por completo, altera el ambiente donde viven, lo que se traduce en una reducción de microorganismos. Otro de los aportes de este hábito matutino es que es capaz de eliminar manchas leves. Las manchas amarillas aparecen por sudor y restos de saliva. Lo que hace el vinagre es disolver los residuos minerales y orgánicos, lo que facilita la limpieza. Para hacerlo correctamente debemos mezclar una parte de vinagre por una de agua en un rociador. Se debe rociar ligeramente sobre el colchón, las sábanas y las almohadas para posteriormente dejar ventilar unos 30 minutos. Se debe evitar utilizar mucho líquido. También, cabe recordar que no reemplaza el lavado regular de las sábanas. Si bien la recomendación general es lavar una vez, durante la noche el cuerpo libera sudor, grasa, piel y células muertas que se acumulan en la tela. Se aconseja lavar cada 3 o 5 días en caso: