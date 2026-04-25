Los resultados verificados de la Quiniela de Córdoba ya están disponibles y confirman cuáles fueron los números afortunados de la jornada. Este juego, administrado por la Lotería provincial, continúa siendo uno de los más consultados por su dinamismo y premios fijos. Este sábado, 25 de abril de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en La Previa. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 3574 (Gente Negra). Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios entregados que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario. Los fondos obtenidos por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia. Soñar con Gente Negra puede simbolizar diversidad, fortaleza y conexión con raíces culturales. Según el contexto, apunta a apertura a nuevas perspectivas, reconocimiento de identidades y valoración de experiencias distintas. También invita a revisar sesgos propios y cultivar empatía. Observa emociones y acciones del sueño: si son positivas, anuncian integración y aprendizaje; si hay tensión, sugiere diálogo interior y respeto hacia la diferencia.