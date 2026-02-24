Por primera vez en la historia, los huesos de este famoso santo católico serán exhibidos al público y todo el Vaticano se encuentra a la expectativa de que los fieles y todas las personas puedan ver los restos del santo que inspiró al papa Francisco. En un hecho histórico que combina fe, turismo y patrimonio cultural, los restos de San Francisco de Asís, una de las figuras más emblemáticas del cristianismo, serán exhibidos al público por primera vez en la historia. La muestra se realizará en la ciudad de Asís, en la región italiana de Umbría, con motivo del 800 aniversario de la muerte del santo que dio nombre al cardenal Jorge Bergoglio tras ser electo pontífice. Los huesos se encuentran en una vitrina de vidrio antibalas con la inscripción latina “Corpus Sancti Francisci”. El Vaticano informó que están desde esta semana en la basílica inferior de la iglesia que lleva el nombre del famoso personaje conocido por su austeridad y permanecerá para que fieles y visitantes puedan verlo hasta el 22 de marzo de 2026. Sin embargo, el plazo podría extenderse. La expectativa en torno a la exhibición es muy grande, ya que al igual que el referente eclesiástico fallecido en 2025, millones de personas buscarán pasar para rezar o ver los restos de este legendario personaje cristiano. En este sentido, casi 400.000 personas provenientes de diferentes partes del mundo ya se inscribieron para visitar los restos del santo, según los organizadores del encuentro. Para facilitar el recorrido, se reclutó a 400 voluntarios que acompañarán y guiarán a los peregrinos durante todo el mes. Este evento es tan particular, ya que los restos de San Francisco ya habían sido inspeccionados científicamente varias veces a lo largo de los siglos, pero nunca antes se habían mostrados al público durante tanto tiempo. La única vez que estuvieron a la vista se dio en 1978 y fue por muy pocas horas y para un público limitado. La exhibición actual forma parte de una serie de celebraciones por el aniversario del fallecimiento del santo, que tuvo lugar hace exactamente 8 siglos. El objetivo es dar a los creyentes una oportunidad única de contemplar una reliquia histórica y profundizar en su legado. Este famoso santo católico nació en 1182 en una familia acomodada. Francisco de Asís es conocido por haber renunciado a los bienes de su rica herencia para vivir en la pobreza, predicar la paz y dedicarse al servicio de los más necesitados. Fundador de la orden franciscana, la vida de este personaje inspiró a generaciones de cristianos y también influyó en figuras como el papa Francisco, quien adoptó su nombre como símbolo de sencillez, humildad y fraternidad. Los valores principales de los franciscanos: De esta forma, la muestra histórica no sólo atraerá a los fieles católicos, sino también a turistas de todo el mundo y a los locales que deseen conocer más sobre la vida y el mensaje de uno de los santos más valorados de fe católica.