El Vaticano anunció que Enrique Ernesto Shaw, empresario y laico argentino, será beatificado luego de que la Iglesia reconociera un milagro atribuido a su intercesión: la curación inexplicable de un niño de seis años que había sufrido una gravísima lesión craneana tras ser golpeado por un caballo.
La causa de canonización de Shaw comenzó en 2001 y, tras años de investigación sobre su vida y virtudes heroicas, este hecho abre el camino para que se convierta en el próximo beato argentino.
Noticia en desarrollo