El calendario cristiano tiene momentos que marcan un antes y un después dentro del año litúrgico. Uno de ellos es el Miércoles de Ceniza, una jornada que cada año convoca a millones de fieles en todo el mundo y que inaugura un período de profunda carga simbólica. El Miércoles de Ceniza marca el comienzo de la Cuaresma, un tiempo de 40 días dedicado a la reflexión, la penitencia y la preparación espiritual para la Semana Santa. Dentro de la tradición de la Iglesia Católica y otras confesiones cristianas, esta jornada tiene un fuerte sentido simbólico. La ceniza remite a la idea de que la vida es finita. Desde el plano espiritual, funciona como un recordatorio de humildad y de la importancia de orientar la vida hacia valores trascendentes. El Miércoles de Ceniza 2026 se celebrará el 18 de febrero. La fecha no es fija en el calendario porque depende del día en que se celebra la Pascua, que se determina según el calendario lunar. El rito central del día es la imposición de ceniza en la frente. Tradicionalmente, la ceniza se obtiene de la quema de las palmas bendecidas el Domingo de Ramos del año anterior, lo que refuerza el sentido de continuidad dentro del calendario litúrgico. El Miércoles de Ceniza es, además, una jornada penitencial. Según la normativa de la Iglesia Católica: Estas prácticas buscan acompañar el compromiso interior con gestos concretos. Durante la Cuaresma, muchos fieles asumen compromisos como intensificar la oración, participar con mayor frecuencia en celebraciones religiosas o realizar obras de caridad. También es habitual proponerse abandonar algún hábito considerado negativo como forma de ejercicio espiritual. Estas fechas marcan uno de los períodos más significativos del calendario cristiano que culmina con la celebración de la Pascua, eje central de la fe cristiana.