El inicio de las clases en 2026 se dará en medio de un clima de tensión entre la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) de la provincia de Buenos Aires y el Gobierno provincial liderado por Axel Kicillof. El gremio docente ratificó el paro el próximo lunes 2 de marzo resuelto en un congreso extraordinario y en rechazo a la última propuesta salarial considerada insuficiente. Esta semana la FEB compartió un flyer del anuncio del paro de 24 horas del lunes 2 de marzo en el que se exige: urgente aumento del salario docente, normal funcionamiento de las prestaciones de IOMA y rechazo a la sobrecarga laboral. Por esta razón, esa fecha no comenzarán las clases en toda la provincia de Buenos Aires, el cual impactará en más de 5 millones de alumnos repartidos en colegios públicos y privados. El viernes 13 de febrero, el Congreso Extraordinario de la FEB rechazó la propuesta salarial entregada por el gobierno de la Provincia de Buenos Aires al considerarla insuficiente. En este marco, Liliana Olivera, presidente de la FEB, manifestó: “Esta nueva propuesta de incremento de un 3% para el mes de febrero no alcanza a cubrir la pérdida salarial que venimos sufriendo en el sector”. Asimismo, ejemplificó: “hoy un maestro de grado que recién se inicia, con esta propuesta, percibiría un incremento en su sueldo de bolsillo de $22.188”. La búsqueda de la federación es una mejora de ocho puntos sobre los ingresos actuales. Otros de los reclamos que lleva adelante el gremio docente son los “inconvenientes constantes” en el funcionamiento de IOMA en los distritos. Esta decisión escaló alto y preocupó a familias por el peligro del inicio de clases en el 2026 si es que las partes no llegan a un acuerdo. Cabe destacar que de concretarse la medida, sería la primera vez que el gobernador Axel Kicillof comience el año con un paro docente desde su asunción.