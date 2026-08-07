Buscan voluntarios para vivir gratis en la “Hawái de Europa”: ofrecen alojamiento y solo 25 horas de trabajo por semana.

Una propuesta en las islas Azores, uno de los destinos más atractivos de Portugal, llamó la atención de miles de viajeros que buscan una experiencia diferente en el exterior.

A través de un programa de voluntariado, una organización ofrece alojamiento gratuito a cambio de colaborar apenas 25 horas por semana en distintas tareas vinculadas con la hospitalidad y el turismo.

La iniciativa pertenece a Dwell Azores, un proyecto ubicado en la isla de São Miguel, conocida por sus paisajes volcánicos, lagunas de aguas cristalinas y naturaleza exuberante. Por sus escenarios paradisíacos, este archipiélago es apodado por muchos viajeros como la “Hawái de Europa”.

Según informó la organización en su convocatoria oficial, los participantes pueden hospedarse sin costo mientras colaboran en actividades cotidianas del establecimiento.

Cómo es el programa para vivir gratis en las Azores

El programa está dirigido a personas de distintas nacionalidades que quieran combinar viajes, intercambio cultural y experiencia laboral. Los voluntarios trabajan un promedio de 25 horas semanales, distribuidas en diferentes tareas operativas.

Buscan voluntarios para vivir gratis en la “Hawái de Europa”: ofrecen alojamiento y solo 25 horas de trabajo por semana. winetourismportugal

Entre las funciones que pueden realizarse se encuentran:

Atención a huéspedes.

Recepción y soporte administrativo.

Mantenimiento general de espacios comunes.

Jardinería.

Organización de actividades y eventos.

Limpieza y coordinación de áreas compartidas.

A cambio de esa colaboración, los voluntarios reciben:

Alojamiento gratuito .

Acceso a espacios comunes del proyecto.

Intercambio cultural con viajeros de distintos países.

Tiempo libre para recorrer la isla y sus principales atractivos.

La convocatoria destaca que el ambiente está enfocado en la convivencia internacional y en el aprendizaje de nuevas habilidades vinculadas con el sector turístico.

Qué requisitos hay para participar en Dwell Azores

La organización señala que busca personas responsables, con predisposición para el trabajo en equipo y ganas de integrarse a la comunidad local. No se exige una formación específica para la mayoría de las tareas, aunque se valoran conocimientos en hospitalidad, idiomas y experiencia previa en atención al público.

Las Azores se encuentran en medio del océano Atlántico y son uno de los destinos de naturaleza más buscados de Europa. Sus principales atractivos incluyen lagunas volcánicas, senderos entre montañas, observación de ballenas y playas de origen volcánico.

Quienes deseen postularse pueden completar el formulario disponible en el sitio oficial de Dwell Azores, donde se detallan las vacantes, las fechas disponibles y las condiciones de participación .

Para muchos viajeros, se trata de una oportunidad poco habitual para vivir en uno de los lugares más espectaculares de Portugal sin afrontar el costo del alojamiento, mientras adquieren experiencia internacional y conocen una cultura diferente.