Lanzan un tren bala submarino que recorrerá a más de 250 km/h

China es reconocido como uno de los países que efectúan significativas inversiones en el desarrollo de su estructura ferroviaria.

Asimismo, el gigante asiático tiene la intención de edificar un tren de alta velocidad que transite por debajo del mar, constituyendo uno de los proyectos más ambiciosos a nivel global, el cual persigue como objetivo la conexión de dos penínsulas a una velocidad de 250 kilómetros por hora.

Inauguran un tren bala submarino que viajará a más de 250 km/h y conectará dos ciudades clave en minutos (foto: archivo).

El plan de China para construir un ferrocarril submarino

El proyecto denominado Bohai Strait Tunnel cruzará el Mar de Bohai con una inversión que oscila entre 220.000 y 300.000 millones de yuanes.

La nueva red ferroviaria busca solucionar un problema histórico: quienes desean desplazarse de Dalian a Yantai deben realizar un trayecto terrestre entre penínsulas, el cual puede requerir aproximadamente seis horas en automóvil. El uso del ferry requiere, además, más de ocho horas para el cruce entre ambos destinos.

Dicha situación se traduce en un mayor gasto de tiempo y recursos económicos tanto para las empresas que intentan comercializar productos como para la población china.

Desafíos del nuevo tren bala que conectará ciudades en Latinoamérica

Para poder construir la nueva red ferroviaria, los ingenieros deberán enfrentar varios obstáculos, como la creación de un sistema impermeable con ventilación adecuada.

La seguridad será uno de los pilares del proyecto. El área presenta fallas sísmicas y geología marina compleja, por lo que los planes incluyen sistemas de ventilación avanzados, sensores de filtraciones, centros de control en tiempo real y protocolos específicos de rescate y evacuación.

El diseño contempla tres galerías paralelas: dos destinadas a trenes y una central para operaciones de emergencia y mantenimiento. Otro de los ejes centrales es la conexión, ya que apunta a integrar la red china de alta velocidad para combinar tramos terrestres y submarinos sin cambiar de vagón.

En la misma línea, se prevé que alcance los 250 kilómetros por hora para transitar los 123 kilómetros de distancia en tan solo 40 minutos.

Lanzan un tren bala submarino que recorrerá a más de 250 km/h y unirá dos ciudades clave en minutos (foto: archivo)

Operaría en 2035 para ampliar la alta velocidad y fortalecer corredores logísticos para comercio y exportación.

Las obras se hallan en una fase de planificación y evaluación técnica. Se anticipa que podrían iniciar operaciones hacia el año 2035, con la finalidad de ampliar la red de alta velocidad y robustecer los corredores logísticos enfocados en el comercio interno y la exportación.

Nuevos avances para el tren submarino chino

China también planea implementar tecnologías avanzadas en el tren bala submarino, incluyendo sistemas de monitoreo en tiempo real y mantenimiento predictivo. Estas innovaciones buscan asegurar la seguridad y eficiencia del servicio, especialmente en un contexto geológico complicado como el del Mar de Bohai.

Además, se anticipa que la construcción del Bohai Strait Tunnel genere miles de empleos en la región, fortaleciendo la economía local.

La obra no solo transformará el transporte, sino que también promoverá el desarrollo de infraestructuras complementarias, beneficiando a las comunidades cercanas y potenciando el comercio regional.

Impacto del túnel Bohai: rapidez, economía y tecnología avanzada

El desarrollo del Bohai Strait Tunnel no solo promueve la rapidez en el transporte, sino que también genera un impacto positivo en la economía local. Se espera que el costo reducido de logística beneficie a las pequeñas y medianas empresas que históricamente enfrentan dificultades para acceder a mercados más amplios.

Este avance transformará la manera en que las mercancías se mueven dentro de la región, lo que podría resultar en un aumento en la competitividad.

Asimismo, la implementación de tecnología avanzada en los sistemas de seguridad atraerá la atención internacional. La unión de la red terrestre y submarina sin necesidad de cambios de vagón mejorará la experiencia del usuario y establecerá nuevos estándares en transporte ferroviario. Inversionistas de todo el mundo observan este proyecto como un modelo a seguir en infraestructura moderna.