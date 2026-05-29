Colocar papel de aluminio en los cajones de la cocina

Hay un pequeño truco con fundamentos prácticos concretos y con efectividad comprobada. No es un mito ni una moda pasajera.

Un truco casero que se repite en cocinas de todo el mundo y que la mayoría descubre de casualidad o en redes sociales: forrar los cajones de la cocina con papel de aluminio.

Poner papel de aluminio en los cajones de la cocina, para qué sirve y por qué miles de personas lo hacen (foto: archivo).

Para qué se utiliza exactamente

El papel de aluminio es un material desechable que facilita la limpieza al revestir estantes, cajones o superficies de trabajo, ya que sirve como protección ante derrames y suciedad. En la cocina, se presentan diversas ventajas simultáneas.

A continuación, se detallan algunas de sus principales propiedades:

Actúa como barrera contra la humedad : la madera de los cajones absorbe el vapor generado por la cocción, lo que puede ocasionar su deterioro, hinchazón o crecimiento de hongos. El papel de aluminio se constituye como una alternativa práctica para contrarrestar la humedad en cajones de madera, especialmente en ausencia de una ventilación adecuada.

Facilita la limpieza al extremo : ante el derrame de aceite, salsa u otros restos de comida en el cajón, basta con retirar el papel y reemplazarlo. No es necesario fregar ni restregar. Al ser desechable, la tarea de limpieza se limita a quitar el papel usado y colocar uno nuevo.

Ayuda a reducir la electricidad estática: este aspecto resulta especialmente útil en cajones que contienen bolsas de plástico, film o papel film, que tienden a adherirse entre sí.

Cómo limpiar y revestir un cajón con papel aluminio en 5 minutos

El procedimiento es sencillo y requiere menos de cinco minutos por cajón:

Vaciar completamente el cajón.

Limpiar el fondo con un paño seco.

Cortar el papel aluminio a medida, dejando unos centímetros de margen en los bordes.

Colocarlo con el lado brillante hacia arriba , para aprovechar su capacidad reflectante.

Presionar bien en los rincones para que no queden burbujas.

Colocar papel de aluminio en los cajones de la cocina, para qué sirve y por qué miles de personas lo hacen (foto: archivo)

Cuándo y dónde usar papel aluminio en tu cocina

La norma es clara: cuando el papel esté manchado, húmedo o arrugado, se efectúa su reemplazo. Si el papel se encuentra excesivamente sucio, deteriorado o contiene restos difíciles de eliminar, se recomienda desecharlo de inmediato.

En cajones de elevado uso, como el destinado a cubiertos o especias, el recambio se sugiere cada mes. En cajones de uso menos frecuente, la durabilidad puede extenderse a varios meses sin inconvenientes.

Asimismo, el papel aluminio se utiliza como revestimiento en estanterías y cajones en general, lo que facilita la limpieza y protege las superficies de la humedad y la suciedad.

Este material también es efectivo en los cajones del refrigerador, especialmente en las bandejas para frutas y verduras. Al revestir los cajones de frutas y verduras del refrigerador, se salvaguarda el artefacto y se simplifica la limpieza, dado que los restos de alimentos se recogen sobre el papel, evitando el contacto directo con las bandejas.

Un rollo de papel aluminio es un elemento común en toda cocina argentina. Requiere una inversión mínima y proporciona resultados inmediatos.

Beneficios del papel de aluminio: limpieza y conservación alimentos

Un estudio reciente indica que el uso de papel de aluminio en la cocina no solo mejora la limpieza, sino que también contribuye a la conservación de los alimentos. Al forrar los cajones del refrigerador, se reduce la exposición a la humedad, lo que ayuda a prolongar la frescura de frutas y verduras, evitando que se deterioren rápidamente.

Adicionalmente, el papel de aluminio actúa como un aislante que puede mejorar la temperatura interna del refrigerador, manteniendo un ambiente óptimo para los productos almacenados.

Esta práctica, cada vez más recomendada por expertos en organización del hogar, se considera una solución eficaz que combina funcionalidad y economía en la cocina.