En esta noticia

Este jueves, 28 de mayo de 2026, la Quiniela de Tucumán volvió a sortearse y dejó definidos los resultados oficiales de la jornada.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este jueves, 28 de mayo de 2026. A la cabeza salió el 8558 (Ahogado).

 1°8558 11°1712 
 2515  12°6135
 3°4262  13°5681 
 4910  14°5627 
 3248  15°3348 
 6°6968  16°7993
 2967  17°6793 
 4630  18°6609 
 9882  19°2482 
 10°2940 20°9068 

Te puede interesar

Luego de años de espera, abrieron la autopista más ansiada del país que aliviará el tráfico para siempre

Te puede interesar

Comenzó la obra más esperada de todas: pavimentarán una ruta clave que cruza la provincia de punta a punta

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien ganar en la Quiniela depende del azar, consultar los resultados anteriores y las estadísticas puede darte una ventaja estratégica al apostar.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.

Te puede interesar

Arranca el tren bala más rápido de Sudamérica: tiene tecnología china y es el gran orgullo de un país

Te puede interesar

Cristóbal Colón “nos engañó” a todos: su llegada a América no fue en tres embarcaciones como dicen los libros de historia