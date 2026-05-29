Este jueves, 28 de mayo de 2026, la Quiniela de Tucumán volvió a sortearse y dejó definidos los resultados oficiales de la jornada.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este jueves, 28 de mayo de 2026. A la cabeza salió el 8558 (Ahogado).

1° 8558 11° 1712 2° 2515 12° 6135 3° 4262 13° 5681 4° 4910 14° 5627 5° 3248 15° 3348 6° 6968 16° 7993 7° 2967 17° 6793 8° 4630 18° 6609 9° 9882 19° 2482 10° 2940 20° 9068

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien ganar en la Quiniela depende del azar, consultar los resultados anteriores y las estadísticas puede darte una ventaja estratégica al apostar.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.