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Los resultados de la Quiniela de Tucumán de este lunes, 14 de septiembre de 2026 ya se encuentran disponibles. El sorteo del sorteo determinó el orden final de los números ganadores.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este lunes, 14 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el 3368 (Sobrinos).

 1°3368 11°1219 
 9800  12°6943
 3°4434  13°7867 
 8953  14°0065 
 4769  15°8729 
 6°9291  16°1762
 7311  17°8857 
 7768  18°5726 
 9580  19°2238 
 10°7897 20°6602 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No hay trucos garantizados para ganar, pero conocer los resultados previos y las estadísticas de la quiniela puede marcar la diferencia al momento de apostar.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un valor extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.

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