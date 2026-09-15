Los resultados de la Quiniela de Tucumán de este lunes, 14 de septiembre de 2026 ya se encuentran disponibles. El sorteo del sorteo determinó el orden final de los números ganadores.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este lunes, 14 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el 3368 (Sobrinos).

1° 3368 11° 1219 2° 9800 12° 6943 3° 4434 13° 7867 4° 8953 14° 0065 5° 4769 15° 8729 6° 9291 16° 1762 7° 7311 17° 8857 8° 7768 18° 5726 9° 9580 19° 2238 10° 7897 20° 6602

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No hay trucos garantizados para ganar, pero conocer los resultados previos y las estadísticas de la quiniela puede marcar la diferencia al momento de apostar.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un valor extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.