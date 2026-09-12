Poner una moneda arriba del router de WiFi | Para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo

El router es el dispositivo central encargado de distribuir la señal de internet en el hogar, permitiendo la conexión de teléfonos móviles, computadoras y otros dispositivos. No obstante, su rendimiento puede verse comprometido por diversos factores tales como la ubicación, los objetos circundantes o las interferencias.

Por esta razón, existen numerosos trucos caseros que circulan en la red con el objetivo de optimizar el rendimiento de manera sencilla. Uno de los más populares sugiere colocar una moneda sobre el módem o router para aumentar la potencia del WiFi y prevenir cortes o un funcionamiento lento.

¿Poner una moneda encima del módem mejora la calidad de la señal WiFi en casa?

Tener una inadecuada señal de WiFi en el hogar puede convertirse en un obstáculo común, especialmente cuando se depende de internet para labores, estudios o el disfrute de contenido que requiera conectividad.

Cada vez más personas recurren a métodos caseros para intentar mejorar la señal de internet en el hogar. IA

En este contexto, existe un método que podría contribuir a mejorar la conexión y únicamente se requiere una moneda.

El argumento principal de quienes proponen colocar una moneda sobre el módem se basa en que el metal de la moneda podría influir en la distribución de la señal WiFi en el interior del hogar, facilitando el redireccionamiento de las ondas hacia determinadas áreas.

De acuerdo con esta hipótesis, la moneda actuaría como un dispositivo capaz de alterar el comportamiento de la señal, potenciando su alcance para que llegue con mayor fuerza y minimizando las pérdidas que pueda presentar.

No obstante, es fundamental señalar que, desde una perspectiva tecnológica, no existe respaldo que valide esta afirmación. Aunque ciertos usuarios podrían experimentar beneficios, las mejoras en la señal de WiFi deben implementarse a través de la adecuada configuración del router.

Interferencia: por qué evitar objetos metálicos cerca del router

Muchos especialistas en tecnología, telecomunicaciones e instalaciones de internet sostienen que la colocación de objetos metálicos sobre o en proximidad al router no mejora la señal, sino que puede provocar interferencias.

Esto se debe a que los metales tienden a bloquear o desviar las ondas electromagnéticas, impactando de manera adversa la calidad de la conexión.

Asimismo, la cobertura parcial del módem podría obstaculizar la ventilación de los dispositivos, lo que podría ocasionar fallas en su correcto funcionamiento a lo largo del tiempo.

Por qué hay que poner una moneda en el router del Wifi y para qué lo recomiendan. Foto: ChatGPT

Factores que influyen en la potencia del WiFi y cómo mejorarla

Existen múltiples factores que pueden afectar la potencia de la señal del WiFi.

Con el objetivo de prevenir pérdidas en la conexión, se cuenta con una serie de estrategias que favorecen obtener una conexión considerablemente más estable.

Los métodos más eficaces para incrementar la potencia del Wi‑Fi

Evitar interferencias : mantener el dispositivo alejado de objetos metálicos, paredes gruesas y muebles grandes que obstaculicen la señal

: mantener el dispositivo alejado de objetos metálicos, paredes gruesas y muebles grandes que obstaculicen la señal Ubicación del módem : situarlo en un punto central y elevado para optimizar la distribución de la señal en la totalidad de la vivienda

: situarlo en un punto central y elevado para optimizar la distribución de la señal en la totalidad de la vivienda Distancia con otros equipos : posicionarlo a una distancia considerable de electrodomésticos que puedan inducir interferencias en la conexión

: posicionarlo a una distancia considerable de electrodomésticos que puedan inducir interferencias en la conexión Reinicio del dispositivo : desconectar y reconectar el router de manera periódica contribuye a mejorar su rendimiento

: desconectar y reconectar el router de manera periódica contribuye a mejorar su rendimiento Actualización del equipo : optar por dispositivos más recientes incrementa el alcance y la estabilidad del servicio WiFi

: optar por dispositivos más recientes incrementa el alcance y la estabilidad del servicio WiFi Uso de repetidores: incorporar amplificadores de señal posibilita extender la cobertura en viviendas extensas o con múltiples habitaciones.

Soluciones efectivas para mejorar la señal del router en casa

De acuerdo a los especialistas en tecnología, existen ubicaciones en el hogar donde no conviene situar el router del wifi:

Cerca de objetos metálicos grandes .

. Ventanas , debido a que las redes públicas pueden afectar tu señal.

, debido a que las redes públicas pueden afectar tu señal. Cocina, ya que puede generar interferencias y potenciales accidentes.

Por otro lado, especialistas advierten que, aunque algunos usuarios reportan mejoras tras aplicar trucos como colocar una moneda, estas prácticas no son recomendables para todos los casos.

Muchas veces, el simple reacomodamiento del router en un lugar estratégico genera cambios significativos en la señal, sin necesidad de recurrir a objetos metálicos que podrían interferir con la conectividad.

Asimismo, los profesionales sugieren realizar un análisis de la red para identificar interferencias de otros dispositivos y la correcta configuración del router.

Esto asegura una conexión más estable y eficiente, mejorando la experiencia de navegación y trabajo en casa, además de evitar problemas a largo plazo en el rendimiento del equipo.