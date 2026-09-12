Conforme transcurren los años, se torna cada vez más relevante identificar actividades físicas que resulten amigables con el cuerpo humano.

A pesar de que ejercicios como las caminatas y la bicicleta fija han llegado a ser las alternativas más recomendadas para los adultos mayores, se presenta una opción que brinda más beneficios cardiovasculares.

La actividad física que protege el corazón y favorece la circulación

Además de ser una práctica accesible, que puede realizarse en grupo o en el hogar, no exige el pago de suscripciones ni la adquisición de equipamiento costoso .

Se refiere al yoga, una práctica frecuentemente menospreciada en comparación con ejercicios de mayor intensidad tales como el gimnasio o el cardio.

Al incidir sobre el cuerpo y el sistema nervioso simultáneamente, obliga al corazón a bombear sangre con mayor vigor. Esto se traduce en un entrenamiento de alta eficiencia que puede optimizar la resistencia cardiorrespiratoria con el transcurso de las sesiones.

Cómo el yoga ayuda a controlar la hipertensión y mejorar la salud cardiovascular

Practicarla de forma habitual contribuye a reducir la presión arterial, particularmente en individuos que padecen de hipertensión leve o moderada. Esto se debe a que relaja los vasos sanguíneos y disminuye la activación del sistema nervioso “de alerta”.

El yoga enfatiza profundamente en las técnicas de respiración, la relajación profunda y la respiración consciente. Estos elementos poseen la capacidad de disminuir la frecuencia cardiaca en estado de reposo y aumentar la capacidad pulmonar.

En relación con la circulación, es posible que mejore la función endotelial, lo cual implica que favorece la dilatación arterial.

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Beneficios del ejercicio y yoga para la salud del corazón

Un estudio publicado en PubMed expone que el ejercicio mejora de manera significativa la capacidad física, disminuye los biomarcadores cardíacos (indicadores de estrés del corazón) y optimiza la calidad de vida.

Contar con una buena sesión de yoga no únicamente depende de la flexibilidad y de la correcta ejecución de las posturas, sino que también es necesario seguir algunas pautas como la respiración consciente, la alineación adecuada, la presencia mental y la relajación.

Uno de los principales beneficios del ejercicio es que puede realizarse tanto de forma individual en casa como en grupo en espacios abiertos. Tanto efectuarlo acompañado como en solitario promueve la salud del corazón.

Yoga: Alivio del estrés y mejora de la salud cardiovascular

Con la práctica de yoga, los adultos mayores encuentran un ejercicio que mejora el equilibrio y la flexibilidad, evitando caídas y lesiones comunes en esta etapa de la vida.

Incorporar sesiones grupales de yoga puede potenciar el bienestar emocional y la conexión social, haciendo del ejercicio una actividad enriquecedora y saludable.