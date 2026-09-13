La Quiniela de Tucumán llevó adelante este sábado, 12 de septiembre de 2026 un nuevo sorteo y ya están confirmados los resultados de la nocturna, con el listado completo de números premiados.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este sábado, 12 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el 0431 (La Luz).

1° 0431 11° 1094 2° 6768 12° 4976 3° 1575 13° 5064 4° 7983 14° 2839 5° 2322 15° 8204 6° 8421 16° 3531 7° 0606 17° 6022 8° 8538 18° 5076 9° 2480 19° 1986 10° 3126 20° 9626

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No existen métodos irrefutables para acertar en la quiniela, pero analizar los sorteos pasados y las tendencias estadísticas puede mejorar tus decisiones al jugar.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El total del premio se basará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.