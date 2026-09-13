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La Quiniela de Tucumán llevó adelante este sábado, 12 de septiembre de 2026 un nuevo sorteo y ya están confirmados los resultados de la nocturna, con el listado completo de números premiados.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este sábado, 12 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el 0431 (La Luz).

 1°0431 11°1094 
 6768  12°4976
 3°1575  13°5064 
 7983  14°2839 
 2322  15°8204 
 6°8421  16°3531
 0606  17°6022 
 8538  18°5076 
 2480  19°1986 
 10°3126 20°9626 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No existen métodos irrefutables para acertar en la quiniela, pero analizar los sorteos pasados y las tendencias estadísticas puede mejorar tus decisiones al jugar.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El total del premio se basará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.

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