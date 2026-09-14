El vinagre blanco se ha convertido en uno de los aliados domésticos más efectivos para conservar el hogar limpio sin necesidad de recurrir a productos químicos onerosos y difíciles de obtener.

Aunque generalmente se utiliza en la cocina o el baño, hay un truco poco conocido que muchos han comenzado a implementar en los últimos meses, que consiste en pulverizarlo en la entrada de la casa.

Este hábito, sencillo y económico, está ganando popularidad por ser eficiente y práctico.

Por qué hay que tirar vinagre en la entrada de la casa

Un aspecto fundamental es su capacidad para funcionar como barrera repelente. El fuerte aroma del vinagre actúa como un inhibidor natural contra diversas plagas domésticas.

Hormigas, arañas e incluso cucarachas tienden a eludir áreas donde perciben dicho olor , lo que lo establece como una opción práctica y libre de químicos para el acceso principal.

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Asimismo, quienes sostienen creencias en prácticas de armonización del hogar lo emplean como un “limpiador energético”. De acuerdo con esta perspectiva, unas pulverizaciones en el marco de la puerta contribuyen a disipar vibraciones negativas y a renovar el ambiente.

Cómo usar vinagre blanco como repelente de insectos en tu hogar

Para aprovechar al máximo sus efectos , es suficiente con preparar una mezcla de vinagre blanco y agua en un atomizador. Este puede ser rociado en: