Durante este lunes, 14 de septiembre de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Tucumán. Los resultados oficiales ya fueron difundidos por la lotería provincial.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este lunes, 14 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el 9377 (Pierna Mujer).

1° 9377 11° 0262 2° 2616 12° 0247 3° 5923 13° 1551 4° 3084 14° 6135 5° 5537 15° 0521 6° 9453 16° 4600 7° 6029 17° 8976 8° 3210 18° 9551 9° 5988 19° 6422 10° 1508 20° 9427

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien ganar en la Quiniela depende del azar, consultar los resultados anteriores y las estadísticas puede darte una ventaja estratégica al apostar.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El importe del premio variará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.