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Durante este lunes, 14 de septiembre de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Tucumán. Los resultados oficiales ya fueron difundidos por la lotería provincial.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este lunes, 14 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el 9377 (Pierna Mujer).

 1°9377 11°0262 
 2616  12°0247
 3°5923  13°1551 
 3084  14°6135 
 5537  15°0521 
 6°9453  16°4600
 6029  17°8976 
 3210  18°9551 
 5988  19°6422 
 10°1508 20°9427 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien ganar en la Quiniela depende del azar, consultar los resultados anteriores y las estadísticas puede darte una ventaja estratégica al apostar.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El importe del premio variará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.

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