El fenómeno de El Niño se encuentra plenamente consolidado en el territorio nacional y las proyecciones meteorológicas anticipan un fortalecimiento continuo durante los próximos meses.

De acuerdo con los informes presentados por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Organización Meteorológica Mundial (OMM), existe un 100% de probabilidad de que la fase cálida del evento se extienda durante el trimestre de primavera, alcanzando una intensidad estimada entre fuerte y muy fuerte hacia finales de 2026.

Qué significa el término “Súper Niño” y por qué no es una categoría oficial

La denominación popular de “Súper Niño” cobró fuerza en redes sociales y medios de comunicación para reflejar la magnitud del calentamiento anómalo de las aguas del Océano Pacífico ecuatorial.

Sin embargo, los especialistas del sector aclaran que la expresión no forma parte del glosario técnico oficial.

El marco científico clasifica los eventos de la Oscilación del Sur únicamente como débiles, moderados, fuertes o muy fuertes.

Aunque el episodio actual se encamina a ingresar en este último escalafón de intensidad , los expertos remarcan que el concepto de “Súper Niño” funciona como una etiqueta informal para dimensionar un evento térmico de gran escala, y no como una categoría de tormenta o evento extremo puntual.

Las provincias más afectadas por las lluvias y las recomendaciones oficiales

La influencia de este patrón climático no se distribuirá de forma homogénea sobre la geografía nacional. Para el período comprendido entre septiembre y noviembre, el SMN anticipa una mayor probabilidad de precipitaciones superiores a los promedios históricos en las siguientes regiones:

Litoral: Sectores del norte de la región.

Cuyo: Sector oeste.

Pampeana y Patagónica: La Pampa, el sudoeste de la provincia de Buenos Aires y el noreste de la Patagonia.

Los especialistas señalan que este escenario no implica que todo el país enfrente temporales constantes o inundaciones de manera automática , sino que se registrará un desplazamiento de sistemas de humedad que alterará las tendencias estacionales.

Ante este panorama, los expertos recomiendan realizar un seguimiento continuo de las alertas de corto plazo emitidas por el SMN y evitar atribuir cada evento meteorológico diario de forma directa al fenómeno global.