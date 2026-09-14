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La Quiniela de Tucumán llevó adelante este lunes, 14 de septiembre de 2026 un nuevo sorteo y ya están confirmados los resultados de la primera, con el listado completo de números premiados.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este lunes, 14 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el 5013 (La Yeta).

 1°5013 11°0767 
 9696  12°7273
 3°1166  13°0785 
 4015  14°0550 
 7925  15°3825 
 6°3032  16°3737
 0075  17°7256 
 2204  18°6342 
 6897  19°9278 
 10°7137 20°0222 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que no existen trucos para triunfar a la quiniela, consultar los resultados pasados y las estadísticas de la Quiniela de Tucumán puede ayudar a tomar decisiones más informadas al momento de apostar.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un precio extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.

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