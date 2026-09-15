El sorteo de la Quiniela de Santa Fe se realizó este lunes, 14 de septiembre de 2026 y ya se publicó el extracto oficial con todos los números ganadores de la vespertina.
En este lunes, 14 de septiembre de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 9733 - Cristo
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 14 de septiembre
|1°
|9733
|11°
|8531
|2°
|1292
|12°
|6979
|3°
|2331
|13°
|9015
|4°
|7268
|14°
|0012
|5°
|0893
|15°
|7928
|6°
|7998
|16°
|4706
|7°
|6928
|17°
|1191
|8°
|2006
|18°
|8146
|9°
|0150
|19°
|0450
|10°
|0555
|20°
|5452
¿Qué significa soñar con cristo?
Soñar con Cristo suele representar esperanza, consuelo y guía en tiempos de cambio.
También invita a revisar tu conciencia, buscar perdón y reafirmar tu propósito.
Consejos para jugar con responsabilidad
El juego tiene que ser una modo de ocio y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ello, es crucial crear límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.
Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.