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El sorteo de la Quiniela de Santa Fe se realizó este lunes, 14 de septiembre de 2026 y ya se publicó el extracto oficial con todos los números ganadores de la vespertina.

En este lunes, 14 de septiembre de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 9733 - Cristo

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 14 de septiembre

 1°9733 11°8531
 1292  12°6979
 3°2331 13°9015 
 7268  14°0012 
 0893  15°7928 
 6°7998  16°4706
 6928  17°1191 
 2006  18°8146 
 0150  19°0450 
 10°0555 20°5452 

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Soñar con Cristo suele representar esperanza, consuelo y guía en tiempos de cambio.

También invita a revisar tu conciencia, buscar perdón y reafirmar tu propósito.

Consejos para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una modo de ocio y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ello, es crucial crear límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

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