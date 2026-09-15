El sorteo de la Quiniela de Santa Fe se realizó este lunes, 14 de septiembre de 2026 y ya se publicó el extracto oficial con todos los números ganadores de la vespertina.

En este lunes, 14 de septiembre de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 9733 - Cristo

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 14 de septiembre

1° 9733 11° 8531 2° 1292 12° 6979 3° 2331 13° 9015 4° 7268 14° 0012 5° 0893 15° 7928 6° 7998 16° 4706 7° 6928 17° 1191 8° 2006 18° 8146 9° 0150 19° 0450 10° 0555 20° 5452

¿Qué significa soñar con cristo?

Soñar con Cristo suele representar esperanza, consuelo y guía en tiempos de cambio.

También invita a revisar tu conciencia, buscar perdón y reafirmar tu propósito.

Consejos para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una modo de ocio y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ello, es crucial crear límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.