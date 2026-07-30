La Quiniela de Tucumán llevó adelante este jueves, 30 de julio de 2026 un nuevo sorteo y ya están confirmados los resultados de la primera, con el listado completo de números premiados.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este jueves, 30 de julio de 2026. A la cabeza salió el 4310 (La Leche).

1° 4310 11° 3756 2° 4961 12° 2513 3° 5158 13° 3388 4° 8120 14° 5864 5° 5899 15° 6171 6° 4356 16° 5287 7° 9616 17° 6993 8° 3795 18° 1985 9° 0763 19° 0576 10° 6622 20° 3320

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que ganar en la Quiniela depende del azar, consultar los resultados anteriores y las estadísticas puede darte una ventaja estratégica al apostar.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un valor extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.