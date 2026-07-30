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La Quiniela de Tucumán llevó adelante este jueves, 30 de julio de 2026 un nuevo sorteo y ya están confirmados los resultados de la primera, con el listado completo de números premiados.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este jueves, 30 de julio de 2026. A la cabeza salió el 4310 (La Leche).

 1°4310 11°3756 
 4961  12°2513
 3°5158  13°3388 
 8120  14°5864 
 5899  15°6171 
 6°4356  16°5287
 9616  17°6993 
 3795  18°1985 
 0763  19°0576 
 10°6622 20°3320 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que ganar en la Quiniela depende del azar, consultar los resultados anteriores y las estadísticas puede darte una ventaja estratégica al apostar.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un valor extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.

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