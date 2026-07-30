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Los resultados de la Quiniela de Tucumán de este miércoles, 29 de julio de 2026 ya se encuentran disponibles. El sorteo del sorteo determinó el orden final de los números ganadores.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este miércoles, 29 de julio de 2026. A la cabeza salió el 9098 (Lavandera).

 1°9098 11°7844 
 1165  12°4773
 3°4301  13°4380 
 1952  14°1272 
 9374  15°5935 
 6°2626  16°9851
 8347  17°3892 
 1005  18°3826 
 2041  19°7018 
 10°0836 20°0152 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No hay trucos garantizados para ganar, pero conocer los resultados previos y las estadísticas de la quiniela puede marcar la diferencia al momento de apostar.

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La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.

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