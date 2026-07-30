Los resultados de la Quiniela de Tucumán de este miércoles, 29 de julio de 2026 ya se encuentran disponibles. El sorteo del sorteo determinó el orden final de los números ganadores.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este miércoles, 29 de julio de 2026. A la cabeza salió el 9098 (Lavandera).

1° 9098 11° 7844 2° 1165 12° 4773 3° 4301 13° 4380 4° 1952 14° 1272 5° 9374 15° 5935 6° 2626 16° 9851 7° 8347 17° 3892 8° 1005 18° 3826 9° 2041 19° 7018 10° 0836 20° 0152

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No hay trucos garantizados para ganar, pero conocer los resultados previos y las estadísticas de la quiniela puede marcar la diferencia al momento de apostar.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.