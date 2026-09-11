Los resultados de la Quiniela de Tucumán de este jueves, 10 de septiembre de 2026 ya se encuentran disponibles. El sorteo del sorteo determinó el orden final de los números ganadores.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este jueves, 10 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el 4715 (Niña Bonita).

1° 4715 11° 2451 2° 8448 12° 4219 3° 9796 13° 1626 4° 6688 14° 8127 5° 2471 15° 1307 6° 2648 16° 7548 7° 0287 17° 6916 8° 5917 18° 0428 9° 7157 19° 8459 10° 3835 20° 0366

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien no hay fórmulas mágicas para triunfar en la Quiniela de Tucumán, revisar los resultados anteriores y las estadísticas puede ayudarte a apostar con mayor conocimiento.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.