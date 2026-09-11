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Los resultados de la Quiniela de Tucumán de este jueves, 10 de septiembre de 2026 ya se encuentran disponibles. El sorteo del sorteo determinó el orden final de los números ganadores.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este jueves, 10 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el 4715 (Niña Bonita).

 1°4715 11°2451 
 8448  12°4219
 3°9796  13°1626 
 6688  14°8127 
 2471  15°1307 
 6°2648  16°7548
 0287  17°6916 
 5917  18°0428 
 7157  19°8459 
 10°3835 20°0366 

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Si bien no hay fórmulas mágicas para triunfar en la Quiniela de Tucumán, revisar los resultados anteriores y las estadísticas puede ayudarte a apostar con mayor conocimiento.

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La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.

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