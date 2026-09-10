Despega el avión que transforma la fórmula de Boeing: no tiene precedentes y cambia los vuelos para siempre.

Outbound Aerospace, una startup con sede en Seattle, tiene como propósito transformar la aviación comercial mediante su innovador proyecto de avión “blended wing” (ala fusionada o integrada), el cual promete modificar de manera radical la forma en que efectuamos vuelos.

A comienzos del año pasado, la empresa logró un hito significativo al llevar a cabo el primer vuelo remoto de un prototipo a escala reducida denominado STeVe, que representa una versión 1/8 del modelo final proyectado.

Esta aeronave, con una envergadura de 6,7 metros y un peso de 136 kilogramos, constituye un avance crucial para validar las tecnologías y los procesos de fabricación que permitirán el desarrollo de su futuro avión comercial, denominado Olympic, con capacidad para entre 200 y 250 pasajeros y una envergadura de 52 metros, similar a la del Boeing 757.

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La aeronave también incorpora un sistema eléctrico power-by-wire que suprime los sistemas hidráulicos y de aire de sangría tradicionales. Esta innovación conlleva menores requerimientos de mantenimiento y simplifica las operaciones técnicas.

Este proyecto se diferencia radicalmente de los diseños convencionales de Boeing y Airbus, que mantienen el fuselaje y las alas como estructuras separadas.

El blended wing combina el fuselaje y las alas en una sola estructura integrada , generando una aerodinámica superior. Esto presenta ventajas significativas, como una reducción potencial del 50% en el consumo de combustible, emisiones contaminantes reducidas, un vuelo más silencioso y cabinas más espaciosas.

Outbound Aerospace y su revolucionario Olympic que transformará la aviación en la década de 2030

Outbound Aerospace anticipa que el Olympic estará preparado para operaciones comerciales en la década de 2030.

Actualmente se encuentran en la fase de desarrollo y evaluación de prototipos electromecánicos y turbopropulsores, los cuales preceden al diseño final. La empresa ha logrado captar fondos iniciales y ha ganado la confianza de inversores, pero aún no existe confirmación pública oficial de compra o apoyo por parte de aerolíneas consolidadas.

El concepto de blended wing de Outbound representa una ruptura con más de 100 años de evolución del diseño aeronáutico tradicional, recuperando ideas exploradas desde la década de 1920, ahora potenciadas por la nanotecnología, nuevos materiales y la digitalización total de los sistemas.

Así, el proyecto de Outbound Aerospace representa el inicio de una nueva era en la aviación, donde la eficiencia, el reducido impacto ambiental y la innovación estructural redefinen el viaje aéreo. Si los plazos y desarrollos se mantienen, podríamos ser testigos de la llegada del avión comercial que transformará de manera definitiva el transporte aéreo en la próxima década.

No obstante, la industria aeronáutica global se mantiene atenta, dada la posibilidad de eficiencia y sostenibilidad que podría transformar los vuelos de medio y largo alcance, áreas en las que Boeing mantiene su producción tradicional sin planes inmediatos para un nuevo diseño disruptivo.