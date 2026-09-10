Este jueves, 10 de septiembre de 2026, la Quiniela de Tucumán volvió a sortearse y dejó definidos los resultados oficiales de la jornada.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este jueves, 10 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el 8091 (Excusado).

1° 8091 11° 9290 2° 0705 12° 9295 3° 4710 13° 9531 4° 6089 14° 7256 5° 7213 15° 0073 6° 3614 16° 3022 7° 4821 17° 2865 8° 1857 18° 9471 9° 6030 19° 1982 10° 5035 20° 2273

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

La suerte manda en la quiniela, pero informarte con los datos históricos y las estadísticas de la quiniela de Tucumán puede ayudarte a elegir mejor tus números.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.