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Este jueves, 10 de septiembre de 2026, la Quiniela de Tucumán volvió a sortearse y dejó definidos los resultados oficiales de la jornada.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este jueves, 10 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el 8091 (Excusado).

 1°8091 11°9290 
 0705  12°9295
 3°4710  13°9531 
 6089  14°7256 
 7213  15°0073 
 6°3614  16°3022
 4821  17°2865 
 1857  18°9471 
 6030  19°1982 
 10°5035 20°2273 

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