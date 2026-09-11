La Quiniela de Santa Fe volvió a sortearse este jueves, 10 de septiembre de 2026 y ya se conocen los resultados del sorteo, con el detalle completo de los números ganadores del extracto oficial.

En este jueves, 10 de septiembre de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 4545 - El Vino

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 10 de septiembre

1° 4545 11° 0644 2° 4706 12° 5633 3° 3277 13° 1435 4° 7690 14° 2168 5° 0758 15° 8194 6° 2442 16° 1238 7° 1037 17° 5390 8° 1383 18° 9732 9° 8152 19° 7619 10° 8553 20° 8517

¿Qué significa soñar con el vino?

Soñar con el vino simboliza celebración, placer y el disfrute de logros o relaciones.

Si el vino aparece derramado o agrio, advierte sobre excesos, decisiones impulsivas o emociones desbordadas.

Consejos para los apostantes

El juego debe ser una manera de divertimento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Por otra parte, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.