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La Quiniela de Santa Fe volvió a sortearse este jueves, 10 de septiembre de 2026 y ya se conocen los resultados del sorteo, con el detalle completo de los números ganadores del extracto oficial.

En este jueves, 10 de septiembre de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 4545 - El Vino

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 10 de septiembre

 1°4545 11°0644
 4706  12°5633
 3°3277 13°1435 
 7690  14°2168 
 0758  15°8194 
 6°2442  16°1238
 1037  17°5390 
 1383  18°9732 
 8152  19°7619 
 10°8553 20°8517 

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Soñar con el vino simboliza celebración, placer y el disfrute de logros o relaciones.

Si el vino aparece derramado o agrio, advierte sobre excesos, decisiones impulsivas o emociones desbordadas.

Consejos para los apostantes

El juego debe ser una manera de divertimento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Por otra parte, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.

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