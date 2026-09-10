Durante este miércoles, 9 de septiembre de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Tucumán. Los resultados oficiales ya fueron difundidos por la lotería provincial.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este miércoles, 9 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el 2117 (Desgracia).

1° 2117 11° 9167 2° 8147 12° 0440 3° 8289 13° 7899 4° 2928 14° 6687 5° 2686 15° 3209 6° 9557 16° 5665 7° 5829 17° 5510 8° 1332 18° 8732 9° 6129 19° 6991 10° 5258 20° 3720

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que no hay fórmulas mágicas para triunfar en la Quiniela de Tucumán, revisar los resultados anteriores y las estadísticas puede ayudarte a apostar con mayor conocimiento.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.