Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves, 10 de septiembre de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la vespertina dejó definidos los premios principales del día.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Vespertina son:

A la cabeza: 8792 - El Médico

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 10 de septiembre

1° 8792 11° 6513 2° 3796 12° 1862 3° 3251 13° 8628 4° 1006 14° 7359 5° 4505 15° 9129 6° 8528 16° 6925 7° 8782 17° 1692 8° 8833 18° 1497 9° 2074 19° 1914 10° 6212 20° 6730

¿Qué significa soñar con El Médico?

Soñar con El Médico suele simbolizar búsqueda de sanación y orientación; tu mente puede pedir atención a tu salud física o emocional.

También puede reflejar autoridad y diagnóstico: necesidad de decisiones responsables, enfrentar miedos o pedir ayuda a tiempo.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.