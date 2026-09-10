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La Quiniela de Tucumán llevó adelante este jueves, 10 de septiembre de 2026 un nuevo sorteo y ya están confirmados los resultados de la primera, con el listado completo de números premiados.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este jueves, 10 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el 2486 (El Humo).

 1°2486 11°6031 
 8573  12°7861
 3°1565  13°4956 
 0443  14°6659 
 6175  15°4064 
 6°5589  16°4420
 3452  17°3631 
 3386  18°5355 
 6766  19°4690 
 10°2962 20°4036 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No hay trucos garantizados para ganar, pero conocer los resultados previos y las estadísticas de la quiniela puede marcar la diferencia al momento de apostar.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.

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