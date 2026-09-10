Añadir una cucharada de vinagre al arroz: para qué sirve y por qué lo recomiendan los chefs japoneses.

En la cocina japonesa existe un truco casero que se repite desde hace siglos, el cual ha sido poco incorporado en los hogares argentinos: agregar una cucharada de vinagre al arroz durante su cocción.

No se trata de una mera cuestión de sabor. El vinagre de arroz, conocido como komezu, tiene una función técnica específica: estabiliza la textura del grano y actúa como un conservante natural, lo cual es fundamental en un plato como el sushi, donde la frescura es esencial.

Cucharada de vinagre al arroz: para qué sirve y por qué lo recomiendan los chefs japoneses.

Cómo se elabora en casa

El método recomendado por los chefs japoneses es sencillo y no modifica el sabor final si se siguen las proporciones adecuadas:

Lavar el arroz en múltiples ocasiones hasta que el agua adquiera claridad, con el propósito de eliminar el exceso de almidón .

. Incorporar entre una y dos cucharaditas de vinagre de arroz (o de manzana) por cada taza de arroz crudo.

de vinagre de arroz (o de manzana) por cada taza de arroz crudo. Cocinar a fuego medio-bajo, manteniendo la olla cubierta y evitando destaparla durante la cocción.

Permitir el reposo de 5 a 10 minutos una vez extinguido el fuego, antes de proceder a servir.

El resultado es un arroz con granos más sueltos, que no se compactan y preservan mejor su textura incluso después de ser enfriados, lo cual se considera un estándar de calidad en la gastronomía nipona.

Beneficios del vinagre que transforman tu cocina

El ácido acético, presente en cualquier tipo de vinagre, también ofrece beneficios que trascienden la textura. Ayuda a estimular las enzimas digestivas y posee propiedades antimicrobianas, lo que justifica su uso histórico como método de conservación de alimentos en climas cálidos.

En la tradición japonesa, esta combinación no se restringe al sushi: el vinagre de arroz se utiliza para aderezar ensaladas, encurtir verduras y marinar carnes, siempre en cantidades mínimas que no dominan el sabor del plato principal.

Para quienes deseen probarlo por primera vez, se recomienda comenzar con la dosis más baja, una cucharadita por taza y ajustar según el propio gusto.

Es un ingrediente ya presente en cualquier alacena argentina, aplicado mediante una técnica que en Japón se transmite de generación en generación.

Si no se dispone de vinagre de arroz, el de manzana sirve como sustituto sin alterar significativamente el resultado. El vinagre de alcohol común, por otro lado, posee una acidez más pronunciada y es preferible evitarlo en esta preparación específica.