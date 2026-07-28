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Este lunes, 27 de julio de 2026, la Quiniela de Tucumán volvió a sortearse y dejó definidos los resultados oficiales de la jornada.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este lunes, 27 de julio de 2026. A la cabeza salió el 7101 (Agua).

 1°7101 11°9541 
 1049  12°1220
 3°3418  13°4328 
 0351  14°7040 
 1539  15°4142 
 6°4348  16°4369
 2498  17°2399 
 8040  18°5608 
 2113  19°9668 
 10°3071 20°8625 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien no existen trucos para triunfar a la quiniela, consultar los resultados pasados y las estadísticas de la Quiniela de Tucumán puede ayudar a tomar decisiones más informadas al momento de apostar.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un precio extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.

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