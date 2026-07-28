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Este lunes, 27 de julio de 2026, la Quiniela de Tucumán volvió a sortearse y dejó definidos los resultados oficiales de la jornada.
Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este lunes, 27 de julio de 2026. A la cabeza salió el 7101 (Agua).
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|7101
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|9541
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|1220
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|3418
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|0351
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|7040
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|1539
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|8040
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|9668
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|20°
|8625
¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?
Si bien no existen trucos para triunfar a la quiniela, consultar los resultados pasados y las estadísticas de la Quiniela de Tucumán puede ayudar a tomar decisiones más informadas al momento de apostar.
¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?
La Cuatriplona tiene un precio extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.