Los resultados de la Quiniela de Tucumán de este sábado, 8 de agosto de 2026 ya se encuentran disponibles. El sorteo del sorteo determinó el orden final de los números ganadores.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este sábado, 8 de agosto de 2026. A la cabeza salió el 8557 (El Jorobado).

1° 8557 11° 6744 2° 7951 12° 1038 3° 7815 13° 1087 4° 0090 14° 7907 5° 6574 15° 7593 6° 6428 16° 1902 7° 1422 17° 2119 8° 8687 18° 3272 9° 8015 19° 1251 10° 2710 20° 3993

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No existen métodos certeros para acertar en la quiniela, pero analizar los sorteos pasados y las tendencias estadísticas puede mejorar tus decisiones al jugar.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El total del premio se basará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.