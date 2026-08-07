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Los resultados de la Quiniela de Tucumán de este jueves, 6 de agosto de 2026 ya se encuentran disponibles. El sorteo del sorteo determinó el orden final de los números ganadores.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este jueves, 6 de agosto de 2026. A la cabeza salió el 1476 (Las Llamas).

 1°1476 11°1906 
 0712  12°5336
 3°4619  13°622 
 1675  14°7367 
 0264  15°1676 
 6°8129  16°2816
 8440  17°9349 
 7634  18°9234 
 9567  19°9367 
 10°7151 20°4821 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien no existen trucos para triunfar a la quiniela, consultar los resultados históricos y las estadísticas de la Quiniela de Tucumán puede ayudar a tomar decisiones más informadas al momento de apostar.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.

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