Los resultados de la Quiniela de Tucumán de este jueves, 6 de agosto de 2026 ya se encuentran disponibles. El sorteo del sorteo determinó el orden final de los números ganadores.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este jueves, 6 de agosto de 2026. A la cabeza salió el 1476 (Las Llamas).

1° 1476 11° 1906 2° 0712 12° 5336 3° 4619 13° 622 4° 1675 14° 7367 5° 0264 15° 1676 6° 8129 16° 2816 7° 8440 17° 9349 8° 7634 18° 9234 9° 9567 19° 9367 10° 7151 20° 4821

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien no existen trucos para triunfar a la quiniela, consultar los resultados históricos y las estadísticas de la Quiniela de Tucumán puede ayudar a tomar decisiones más informadas al momento de apostar.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.