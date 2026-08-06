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Este jueves, 6 de agosto de 2026, la Quiniela de Tucumán volvió a sortearse y dejó definidos los resultados oficiales de la jornada.
Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este jueves, 6 de agosto de 2026. A la cabeza salió el 6960 (La Virgen).
|1°
|6960
|11°
|3076
|2°
|4965
|12°
|1138
|3°
|5403
|13°
|6055
|4°
|5597
|14°
|6622
|5°
|1398
|15°
|0997
|6°
|7180
|16°
|5433
|7°
|0092
|17°
|7575
|8°
|1443
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|2908
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|0772
|19°
|5520
|10°
|1502
|20°
|9580
¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?
La suerte manda en la quiniela, pero informarte con los datos históricos y las estadísticas de la quiniela de Tucumán puede ayudarte a elegir mejor tus números.
¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?
El importe del premio variará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.