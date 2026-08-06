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Este jueves, 6 de agosto de 2026, la Quiniela de Tucumán volvió a sortearse y dejó definidos los resultados oficiales de la jornada.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este jueves, 6 de agosto de 2026. A la cabeza salió el 6960 (La Virgen).

 1°6960 11°3076 
 4965  12°1138
 3°5403  13°6055 
 5597  14°6622 
 1398  15°0997 
 6°7180  16°5433
 0092  17°7575 
 1443  18°2908 
 0772  19°5520 
 10°1502 20°9580 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

La suerte manda en la quiniela, pero informarte con los datos históricos y las estadísticas de la quiniela de Tucumán puede ayudarte a elegir mejor tus números.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El importe del premio variará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.

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