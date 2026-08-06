Este jueves, 6 de agosto de 2026, la Quiniela de Tucumán volvió a sortearse y dejó definidos los resultados oficiales de la jornada.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este jueves, 6 de agosto de 2026. A la cabeza salió el 6960 (La Virgen).

1° 6960 11° 3076 2° 4965 12° 1138 3° 5403 13° 6055 4° 5597 14° 6622 5° 1398 15° 0997 6° 7180 16° 5433 7° 0092 17° 7575 8° 1443 18° 2908 9° 0772 19° 5520 10° 1502 20° 9580

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

La suerte manda en la quiniela, pero informarte con los datos históricos y las estadísticas de la quiniela de Tucumán puede ayudarte a elegir mejor tus números.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El importe del premio variará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.