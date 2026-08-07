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Este jueves, 6 de agosto de 2026, la Quiniela de Tucumán volvió a sortearse y dejó definidos los resultados oficiales de la jornada.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este jueves, 6 de agosto de 2026. A la cabeza salió el 2583 (Mal Tiempo).

 1°2583 11°8836 
 3731  12°9213
 3°0018  13°9135 
 2791  14°8612 
 0276  15°7209 
 6°1646  16°8558
 7626  17°6141 
 5453  18°7569 
 9213  19°1969 
 10°7828 20°2559 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que no existen trucos para triunfar a la quiniela, consultar los resultados previos y las estadísticas de la Quiniela de Tucumán puede ayudar a tomar decisiones más informadas al momento de apostar.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un valor extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.

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