Este jueves, 6 de agosto de 2026, la Quiniela de Tucumán volvió a sortearse y dejó definidos los resultados oficiales de la jornada.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este jueves, 6 de agosto de 2026. A la cabeza salió el 2583 (Mal Tiempo).

1° 2583 11° 8836 2° 3731 12° 9213 3° 0018 13° 9135 4° 2791 14° 8612 5° 0276 15° 7209 6° 1646 16° 8558 7° 7626 17° 6141 8° 5453 18° 7569 9° 9213 19° 1969 10° 7828 20° 2559

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que no existen trucos para triunfar a la quiniela, consultar los resultados previos y las estadísticas de la Quiniela de Tucumán puede ayudar a tomar decisiones más informadas al momento de apostar.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un valor extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.