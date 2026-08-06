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La Quiniela de Tucumán llevó adelante este jueves, 6 de agosto de 2026 un nuevo sorteo y ya están confirmados los resultados de la primera, con el listado completo de números premiados.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este jueves, 6 de agosto de 2026. A la cabeza salió el 5818 (Sangre).

 1°5818 11°7780 
 0739  12°1729
 3°1957  13°0920 
 2708  14°6868 
 9023  15°5106 
 6°7468  16°1502
 4036  17°9646 
 9110  18°7609 
 6592  19°2854 
 10°3561 20°4890 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No hay trucos garantizados para ganar, pero conocer los resultados previos y las estadísticas de la quiniela puede marcar la diferencia al momento de apostar.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.

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