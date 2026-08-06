La Quiniela de Tucumán llevó adelante este jueves, 6 de agosto de 2026 un nuevo sorteo y ya están confirmados los resultados de la primera, con el listado completo de números premiados.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este jueves, 6 de agosto de 2026. A la cabeza salió el 5818 (Sangre).

1° 5818 11° 7780 2° 0739 12° 1729 3° 1957 13° 0920 4° 2708 14° 6868 5° 9023 15° 5106 6° 7468 16° 1502 7° 4036 17° 9646 8° 9110 18° 7609 9° 6592 19° 2854 10° 3561 20° 4890

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No hay trucos garantizados para ganar, pero conocer los resultados previos y las estadísticas de la quiniela puede marcar la diferencia al momento de apostar.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.