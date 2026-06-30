Este martes, 30 de junio de 2026, la Quiniela de Tucumán volvió a sortearse y dejó definidos los resultados oficiales de la jornada.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este martes, 30 de junio de 2026. A la cabeza salió el 5495 (Anteojos).

1° 5495 11° 8717 2° 8311 12° 1576 3° 9118 13° 6804 4° 7242 14° 0156 5° 3864 15° 5589 6° 6689 16° 0395 7° 6233 17° 3795 8° 4958 18° 2493 9° 0184 19° 7563 10° 1714 20° 0222

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que ganar en la Quiniela depende del azar, consultar los resultados anteriores y las estadísticas puede darte una ventaja estratégica al apostar.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un precio extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.