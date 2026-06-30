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Este martes, 30 de junio de 2026, la Quiniela de Tucumán volvió a sortearse y dejó definidos los resultados oficiales de la jornada.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este martes, 30 de junio de 2026. A la cabeza salió el 5495 (Anteojos).

 1°5495 11°8717 
 8311  12°1576
 3°9118  13°6804 
 7242  14°0156 
 3864  15°5589 
 6°6689  16°0395
 6233  17°3795 
 4958  18°2493 
 0184  19°7563 
 10°1714 20°0222 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que ganar en la Quiniela depende del azar, consultar los resultados anteriores y las estadísticas puede darte una ventaja estratégica al apostar.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un precio extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.

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