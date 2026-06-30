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La Quiniela de Tucumán llevó adelante este lunes, 29 de junio de 2026 un nuevo sorteo y ya están confirmados los resultados de la vespertina, con el listado completo de números premiados.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este lunes, 29 de junio de 2026. A la cabeza salió el 9242 (Zapatillas).

 1°9242 11°7198 
 7120  12°6260
 3°4123  13°8216 
 3410  14°2279 
 1685  15°4301 
 6°9510  16°3627
 6184  17°1723 
 6453  18°0959 
 8686  19°2266 
 10°0820 20°2013 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien no hay fórmulas mágicas para triunfar en la Quiniela de Tucumán, revisar los resultados anteriores y las estadísticas puede ayudarte a apostar con mayor conocimiento.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.

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