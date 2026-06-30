La Quiniela de Tucumán llevó adelante este lunes, 29 de junio de 2026 un nuevo sorteo y ya están confirmados los resultados de la vespertina, con el listado completo de números premiados.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este lunes, 29 de junio de 2026. A la cabeza salió el 9242 (Zapatillas).

1° 9242 11° 7198 2° 7120 12° 6260 3° 4123 13° 8216 4° 3410 14° 2279 5° 1685 15° 4301 6° 9510 16° 3627 7° 6184 17° 1723 8° 6453 18° 0959 9° 8686 19° 2266 10° 0820 20° 2013

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien no hay fórmulas mágicas para triunfar en la Quiniela de Tucumán, revisar los resultados anteriores y las estadísticas puede ayudarte a apostar con mayor conocimiento.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.