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Durante este lunes, 29 de junio de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Tucumán. Los resultados oficiales ya fueron difundidos por la lotería provincial.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este lunes, 29 de junio de 2026. A la cabeza salió el 0668 (Sobrinos).

 1°0668 11°6510 
 0254  12°1443
 3°4035  13°9073 
 3023  14°6483 
 9605  15°0964 
 6°1104  16°4523
 3690  17°3018 
 2855  18°7964 
 3069  19°7152 
 10°5101 20°8704 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien no hay fórmulas mágicas para triunfar en la Quiniela de Tucumán, revisar los resultados anteriores y las estadísticas puede ayudarte a apostar con mayor conocimiento.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El importe del premio variará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.

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