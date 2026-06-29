Durante este lunes, 29 de junio de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Tucumán. Los resultados oficiales ya fueron difundidos por la lotería provincial.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este lunes, 29 de junio de 2026. A la cabeza salió el 0668 (Sobrinos).

1° 0668 11° 6510 2° 0254 12° 1443 3° 4035 13° 9073 4° 3023 14° 6483 5° 9605 15° 0964 6° 1104 16° 4523 7° 3690 17° 3018 8° 2855 18° 7964 9° 3069 19° 7152 10° 5101 20° 8704

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien no hay fórmulas mágicas para triunfar en la Quiniela de Tucumán, revisar los resultados anteriores y las estadísticas puede ayudarte a apostar con mayor conocimiento.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El importe del premio variará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.