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Durante este martes, 30 de junio de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Tucumán. Los resultados oficiales ya fueron difundidos por la lotería provincial.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este martes, 30 de junio de 2026. A la cabeza salió el 9142 (Zapatillas).

 1°9142 11°1492 
 3179  12°9330
 3°3055  13°6252 
 7151  14°4981 
 4655  15°8223 
 6°5584  16°0553
 4171  17°5073 
 4285  18°9034 
 4142  19°8094 
 10°0009 20°7788 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No existen métodos irrefutables para acertar en la quiniela, pero analizar los sorteos pasados y las tendencias estadísticas puede mejorar tus decisiones al jugar.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.

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