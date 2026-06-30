Durante este martes, 30 de junio de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Tucumán. Los resultados oficiales ya fueron difundidos por la lotería provincial.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este martes, 30 de junio de 2026. A la cabeza salió el 9142 (Zapatillas).

1° 9142 11° 1492 2° 3179 12° 9330 3° 3055 13° 6252 4° 7151 14° 4981 5° 4655 15° 8223 6° 5584 16° 0553 7° 4171 17° 5073 8° 4285 18° 9034 9° 4142 19° 8094 10° 0009 20° 7788

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No existen métodos irrefutables para acertar en la quiniela, pero analizar los sorteos pasados y las tendencias estadísticas puede mejorar tus decisiones al jugar.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.