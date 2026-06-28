La memoria es una función clave del cerebro que incide directamente en el rendimiento cotidiano, el aprendizaje y la calidad de vida. Con el transcurrir del tiempo, particularmente a partir de los 50 años, se observa frecuentemente una serie de pequeños olvidos o dificultades en la concentración.

La buena noticia es que una alimentación rica en nutrientes esenciales puede constituir un gran aliado para conservar un cerebro activo y prevenir el deterioro cognitivo.

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¿Qué alimentos contribuyen a mantener la memoria?

Una alimentación balanceada no solo beneficia la condición física en general, sino que también influye de manera directa en la salud cerebral. Los alimentos ricos en antioxidantes, vitaminas del complejo B, grasas saludables y minerales son cruciales para conservar la memoria y prevenir trastornos como el Alzheimer.

Entre los alimentos más valorados por expertos, se destacan:

1. Brócoli

Es una fuente relevante de vitamina K y compuestos antiinflamatorios, imprescindibles para sostener una adecuada función cognitiva.

2. Semillas de calabaza

Ricas en zinc, magnesio, hierro y cobre, nutrientes que favorecen la interacción neuronal y contribuyen a conservar la agudeza mental.

3. Uvas y frutos rojos

Ricos en polifenoles y antioxidantes, como el resveratrol, las uvas colaboran en la disminución de la inflamación y el estrés oxidativo en el cerebro, factores asociados al envejecimiento neuronal.

4. Sandía y naranjas

Ambas frutas proporcionan vitamina C, esencial para resguardar las células cerebrales frente a los radicales libres y fortalecer el sistema inmunológico.

5. Carnes magras

Proveen vitamina B12 y hierro, nutrientes fundamentales para el adecuado funcionamiento del sistema nervioso y la oxigenación cerebral.

6. Huevos

Una excelente fuente de colina, que juega un papel esencial en la producción de acetilcolina, un neurotransmisor clave para la memoria y el aprendizaje.

7. Nueces y pistachos

Contienen grasas saludables, vitamina E y antioxidantes. Las nueces, de manera particular, se asocian a una memoria a largo plazo superior y una disminución del deterioro cognitivo en las personas mayores.

Suplementos para la función cerebral: alternativas válidas

Existen diversos suplementos que pueden complementar la dieta y aportar apoyo a la función cerebral, además de una alimentación balanceada. Estas son las opciones más respaldadas por la ciencia:

Omega-3 (DHA)

Esencial para mantener las neuronas saludables y mejorar la comunicación entre ellas.

Ginkgo biloba

Favorece el flujo sanguíneo cerebral y brinda protección frente al estrés oxidativo.

Bacopa monnieri

Una planta ayurvédica que potencia la retención de información y favorece la plasticidad cerebral, clave para el aprendizaje.

Vitaminas B6, B12 y folato

Estas vitaminas ayudan a disminuir los niveles de homocisteína, sustancia asociada con el deterioro cognitivo.

L-teanina con cafeína

Combinadas, mejoran la concentración y el estado de alerta sin causar nerviosismo.

Dieta y Alzheimer: Claves para reducir el riesgo de enfermedades neurodegenerativas

Aunque el Alzheimer presenta múltiples causas, la dieta es un factor de riesgo modificable. Investigaciones recientes sugieren que adoptar patrones alimentarios como la dieta mediterránea o MIND (orientada a la salud cerebral) puede demorar la aparición de enfermedades neurodegenerativas.

Alimentación para prevenir el deterioro cognitivo en mayores

La actividad física regular también beneficia la salud cerebral. Dos o tres sesiones de ejercicio semanales ayudan a mejorar la memoria y la función cognitiva a largo plazo.

El sueño reparador es esencial para la memoria. Dormir adecuadamente permite la consolidación de los recuerdos y el aprendizaje, factores clave para el bienestar mental.