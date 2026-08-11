La Quiniela de Tucumán llevó adelante este martes, 11 de agosto de 2026 un nuevo sorteo y ya están confirmados los resultados de la matutina, con el listado completo de números premiados.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este martes, 11 de agosto de 2026. A la cabeza salió el 9987 (Piojos).

1° 9987 11° 0871 2° 9709 12° 9747 3° 9457 13° 0966 4° 2429 14° 4900 5° 4714 15° 5299 6° 0414 16° 2105 7° 2025 17° 5422 8° 9990 18° 4524 9° 4385 19° 8562 10° 3677 20° 4147

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que no existen trucos para triunfar a la quiniela, consultar los resultados históricos y las estadísticas de la Quiniela de Tucumán puede ayudar a tomar decisiones más informadas al momento de apostar.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El valor del premio se basará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.