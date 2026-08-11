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La Quiniela de Tucumán llevó adelante este lunes, 10 de agosto de 2026 un nuevo sorteo y ya están confirmados los resultados de la nocturna, con el listado completo de números premiados.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este lunes, 10 de agosto de 2026. A la cabeza salió el 0093 (Enamorado).

 1°0093 11°3408 
 0416  12°4575
 3°5871  13°5248 
 8067  14°4772 
 9617  15°3340 
 6°1451  16°4881
 7365  17°6973 
 4517  18°5871 
 2670  19°8289 
 10°6165 20°3585 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No existen métodos irrefutables para acertar en la quiniela, pero analizar los sorteos pasados y las tendencias estadísticas puede mejorar tus decisiones al jugar.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.

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