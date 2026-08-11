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Durante este martes, 11 de agosto de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Tucumán. Los resultados oficiales ya fueron difundidos por la lotería provincial.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este martes, 11 de agosto de 2026. A la cabeza salió el 0969 (Vicios).

 1°0969 11°0371 
 0519  12°5883
 3°1301  13°2463 
 0889  14°8019 
 9800  15°6846 
 6°1184  16°5789
 7025  17°3963 
 5698  18°7000 
 5497  19°8437 
 10°3002 20°0696 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien no hay fórmulas mágicas para triunfar en la Quiniela de Tucumán, revisar los resultados anteriores y las estadísticas puede ayudarte a apostar con mayor conocimiento.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un precio extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.

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