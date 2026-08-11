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Los resultados de la Quiniela de Tucumán de este lunes, 10 de agosto de 2026 ya se encuentran disponibles. El sorteo del sorteo determinó el orden final de los números ganadores.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este lunes, 10 de agosto de 2026. A la cabeza salió el 6550 (El Pan).

 1°6550 11°8998 
 8277  12°3789
 3°3584  13°7549 
 0127  14°1364 
 6632  15°5816 
 6°4941  16°8778
 5656  17°4963 
 7755  18°5656 
 9295  19°4086 
 10°5912 20°2637 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No hay trucos garantizados para ganar, pero conocer los resultados previos y las estadísticas de la quiniela puede marcar la diferencia al momento de apostar.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.

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