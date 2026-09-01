Este martes, 1 de septiembre de 2026, la Quiniela de Tucumán volvió a sortearse y dejó definidos los resultados oficiales de la jornada.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este martes, 1 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el 8959 (Las Plantas).

1° 8959 11° 2245 2° 3215 12° 6005 3° 8371 13° 7512 4° 6951 14° 0016 5° 0012 15° 3352 6° 8019 16° 2165 7° 7938 17° 6058 8° 4874 18° 3821 9° 0660 19° 3150 10° 5934 20° 0917

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

La suerte manda en la quiniela, pero informarte con los datos históricos y las estadísticas de la quiniela de Tucumán puede ayudarte a elegir mejor tus números.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.