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Este martes, 1 de septiembre de 2026, la Quiniela de Tucumán volvió a sortearse y dejó definidos los resultados oficiales de la jornada.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este martes, 1 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el 8959 (Las Plantas).

 1°8959 11°2245 
 3215  12°6005
 3°8371  13°7512 
 6951  14°0016 
 0012  15°3352 
 6°8019  16°2165
 7938  17°6058 
 4874  18°3821 
 0660  19°3150 
 10°5934 20°0917 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

La suerte manda en la quiniela, pero informarte con los datos históricos y las estadísticas de la quiniela de Tucumán puede ayudarte a elegir mejor tus números.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.

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